Laspunta.it - Grottaferrata adotta il regolamento per le tecniche di scavo a basso impatto ambientale

Leggi su Laspunta.it

Il Consiglio Comunale ha approvato, con Delibera n. 14 del 18 marzo 2025, un innovativoper gli interventi di manomissione del suolo pubblico. Con questa scelta,si allinea a una ristretta cerchia di comuni italiani – attualmente solo altri due in tutto il Paese – che hanno introdotto norme specifiche per promuoveredi.Il nuovo testo normativo rappresenta un importante passo verso una gestione più moderna del suolo pubblico. Tra le novità più significative:Incentivi all’uso diinnovative, come gli scavi “no-dig”, che potrebbero ridurre tempi di esecuzione e disagi per la cittadinanzaMaggiori garanzie per i ripristini, con cauzioni adeguate a tutelare il patrimonio stradaleMonitoraggio costante degli interventi per valutarne l’efficaciaL’Amministrazione Di Bernardo sottolinea come il nuovoconsentirà di ridurre progressivamente i disagi legati ai cantieri stradali, preservare più efficacemente l’aspetto della città, e valutare soluzioni alternative per la manomissione del suolo, che potrebbero rivelarsi vantaggiose.