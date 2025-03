Grok spiega al fedelissimo di Elon Musk, Andrea Stroppa, che non c'è da esultare per la vendita di X

Leggi su Open.online

«X doveva morire e invece sta benissimo. E oggi xAI, la società didi intelligenza artificiale ha deciso di acquisirla. Valutazione di xAI a 80 miliardi di dollari. Continuate a dargli del drogato che ci si diverte alla grande, siete uno spettacolo». Così il “portavoce” diin Italia,commenta l’acquisizione di X da parte della società di intelligenza artificiale (sempre di) xAI. Qualche utente, Lorenzo per la precisione, usa, strumento di IA su X, perre che non è proprio tutto rosa e fiori. «Ciao @. Puoire a quello lì sopra che l’acquisto di X da parte di xAI, società di, a prezzo più basso di quanto pagato daper l’acquisto di Twitter, non è proprio un segnale che le cose vanno alla grande?», scrive. Enon se lo fa ripetere due volte.