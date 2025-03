Laverita.info - Groenlandia, sberle di Vance alla Danimarca

Il vicepresidente americano in visitabase di Pituffik randella il Paese scandinavo: «Non ha fatto un buon lavoro per la sicurezza di questo territorio. Annessione? Armi non necessarie. Russia e Cina in agguato». Trump: «Vogliamo l’isola per la pace globale».