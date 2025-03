Lapresse.it - Groenlandia, formato nuovo governo: premier Jens-Frederik Nielsen

Venerdì, nel giorno della controversa visita sull’isola del vicepresidente americano J.D. Vance, laha ufficialmenteilsupportato da una coalizione di quattro partiti.Chi è ildellaIlsarà, leader di Demokraatit, vincitore delle ultime elezioni. Nell’accordo – spiega il quotidiano locale Sermitsiaq – le forze diaffermano di essere unite per un Paese “libero e sicuro”. In un altro passaggio viene spiegato che “nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che laci appartenga e decidiamo il nostro futuro scegliendo noi stessi i nostri partner”. Quanto all’indipendenza dalla Danimarca – si legge ancora – “l’accordo di coalizione stabilisce che la Commissione della Sezione 21 deve continuare il suo lavoro e che il processo di indipendenza non deve essere accelerato“.