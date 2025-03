Lapresse.it - Groenlandia, Danimarca contro JD Vance: “Il suo tono non ci piace”

Il ministro degli Esteri della, Lars Løkke Rasmussen, ha rimproverato il vicepresidente degli Stati Uniti JDper il suo “” nelle critiche allae allaespresse durante la sua visita di venerdì 28 marzo.Rasmussen: “Siamo aperti alle critiche”“Sono state fatte molte accuse e molte dichiarazioni. E ovviamente siamo aperti alle critiche”, ha detto Rasmussen parlando in inglese in un video pubblicato sui social, “ma lasciatemi essere completamente onesto: non apprezziamo ilcon cui vengono espresse. Non è così che si parla ai propri alleati più stretti. E io continuo a considerare lae gli Stati Uniti come alleati stretti”. Dear American friends. We agree that status quo in the Artcic is not an option. So let’s talk about how we can fix it – together.