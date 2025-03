Oasport.it - Griglia di partenza Superbike, GP Portogallo 2025: Razgatlioglu in pole davanti a Bulega

Leggi su Oasport.it

Toprakha ottenuto laposition per il Gran Premio del, valevole come secondo capitolo stagionale del Mondiale. Il turco della BMW ha dominato la Supermattutina, realizzando il nuovo record della pista a Portimao in 1’39?081 e ribadendo il suo ruolo di grande favorito per una possibile tripletta nel weekend lusitano.Il campione del mondo in carica scatteràa tutti al via di gara-1 e della SuperRace, dopo aver preceduto in qualifica le Ducati degli italiani Nicolòe Danilo Petrucci, rispettivamente secondo e terzo a 245 e 402 millesimi dalla vetta. Seconda fila aperta dalla Yamaha di un convincente Andrea Locatelli, con a seguire la Ducati del britannico Sam Lowes e la Honda dello spagnolo Xavi Vierge.Distanti purtroppo gli altri piloti azzurri: 12° Yari Montella, 13° Axel Bassani e 16° Andrea Iannone, che ha rimediato una penalità di tre posizioni inper aver guidato troppo lentamente negli ultimi dieci minuti della FP3 andata in scena stamattina.