Ilfattoquotidiano.it - “Grazie a me ti sei ripulito l’immagine e hai quasi vinto Sanremo, mi hai detto tutto per andare contro Chiara Ferragni”: Fabrizio Corona torna all’attacco contro Fedez

ha festeggiato i suoi 51 anni in grande stile e, poco prima che scoccasse la mezzanotte del 29 marzo, ha pubblicato su Youtube una nuova puntata di “Falsissimo” su, intitolata “Amici“. Come spiega il Corriere della Sera, l’ex paparazzo è poi corso a celebrare il suo compleanno in pista al Qi Clubbing di Erbusco, chiamando al suo fianco la fidanzata Sara Barbieri e il proprietario del locale, Dennis Borghetti (l’altro socio, Steven Basalari, è a Dubai).“Io non mi sono fatto utilizzare da, ma ho sempre utilizzato”, dice nel nuovo episodio. “Dopo la separazionemi chiama perché aveva bisogno di qualcuno che lo coprisse dal punto di vista mediatico, come Luca Lucci lo copriva nei locali. Allora escono le prime notizie, e io le scrivo sul mio giornale, lui me le corregge, io le pubblico.