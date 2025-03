Anteprima24.it - Gratteri e le serie Tv: “Chi le fa rispetti i giovani”

Tempo di lettura: 3 minuti“L’arte è importante perché serve a formare e ad aiutare la crescita, ma c’è un ‘ma’ grande: io che faccio teatro, film, libri, io che sono adulto, devo preoccuparmi di quale sarà l’impatto della mia opera sui ragazzi, questo è un limite all’espressione artistica. Se ritengo di essere una persona che ha senso civico, che non parla altro che di mafia, poi però me ne frego che qualche giorno dopo un bimbo fuori dalla scuola media si veste, si taglia i capelli e parla come il killer della fiction vista qualche giorno prima, allora come si dice a Napoli, ho fatto il guaio; quindi mi devo fermare, fare un passo indietro e fare mea culpa, andare in quella scuola a vedere cosa è successo e dire con tutte le mie forze che quello non è il modello. Questo vuol dire stare vicino aile parole vanno riempite di coerenza, altrimenti sono chiacchiere”.