Gratteri e la patacca governativa sulle intercettazioni

C’era una volta Piercamillo Davigo, simbolo di Mani Pulite, castigamatti dei furbetti disonesti, idolo della sinistra giudiziaria sparsa nei vari talk show tra Rai 3 e La7. Impazzivano Giovanni Floris, Corrado Formigli, Lilli Gruber e Lucia Annunziata a intervistarlo per ascoltare i suoi aforismi della manetta, le sue invettive contro i «colpevoli che la fanno franca», le reprimende contro i processi troppo lunghi.Lui purtroppo non l’ha scampata, condannato e pregiudicato per violazione del segreto d’ufficio sui verbali di dichiarazioni dell’ex avvocato Piero Amara (condannato per calunnia) dopo aver tentato ogni genere di appello e ricorso. Perfetto esempio dell’immortale categoria del puro a sua volta epurato: un vecchio classico del comunismo stalinista.Tuttavia e fortunatamente per i suoi ex adoratori, Davigo ha un erede, Nicola, già fiero nemico della ’ndrangheta in Calabria e oggi, come lui stesso sottolinea, «felicemente procuratore capo di Napoli».