Agrigentonotizie.it - Grandi eventi d’estate, The Cinematic Orchestra in concerto ad Agrigento: per la formazione britannica sarà la prima volta in Italia

Leggi su Agrigentonotizie.it

Sarebbe davvero difficile trovare qualcuno che non abbia ascoltato almeno unala colonna sonora del documentario Disney “Il mistero dei fenicotteri rosa”. Magari non si associa la musica al titolo del film, ma poi basta sentire le prime note del tema principale per riscoprire qualcosa che.