361magazine.com - Grande Fratello, Tommaso Franchi e l’innamoramento. Le parole dell’ex gieffino

Leggi su 361magazine.com

ha parlato in un’intervista del suo amore per Mariavittoriaè stato un concorrente molto apprezzato di questa edizione del reality show di Canale 5. Nella casa per sei lunghi mesi, ha dovuto abbandonare il gioco e ha detto addio al sogno della vittoria ma la sua fidanzata è ancora nella casa e lui fa il tifo per lei. Proprio alTommy si è innamorato di Mariavittoria, una donna dal carattere particolare, bella e anche qualche anno piùdi lui che ha ricambiato l’amore.Leggi anche–> Giulia Salemi in veste conduttrice: dove e quando. Il sorprendente annuncioEd è finito il gioco, di certo, che c’è tutta l’intenzione di proseguire la storia d’amore anche nella vita reale.In una recente intervista a Casa Chi l’idraulico toscano ha parlato del suo innamoramento nei confronti di Mariavittoria, spendendo delle bellissimeper la fidanzata: «Nella Casa ho trovato l’amore.