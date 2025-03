361magazine.com - Grande Fratello, Shaila compie nuove mosse verso Lorenzo

Gatta e leSpolverato. Come sta la ballerina dopo l’eliminazione? Ecco cosa emerge dai socialGatta ha dovuto abbandonare il reality show durante la semifinale ad un passo dal gran finale. La ballerina ha lottato con tutte le forze per poter conquistare il pubblico ed un posto tra i finalisti.Leggi anche, Javier si espone su Helena: inedite confessioniLesocial dell’ex gieffinaNelle ultime oreha pubblicato una stories con uno sfondo nero ed all’interno ha inserito l’emoticon del cuore ferito. Cosa accadrà lunedì nel corso della nuova puntata?entrerà in Casa per parlare direttamente conSpolverato? Inoltreha deciso di rimuovere dal suo profilo Instagram tutti i video del reality show compresi i video e i dolci momenti che ha vissuto in Casa conSpolverato.