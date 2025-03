Tvzap.it - “Grande Fratello”, l’annuncio su Shaila scatena il caos: cosa sta succedendo

News Tv. In un’edizione che continua a stupire con colpi di scena inaspettati, arriva un altro annuncio clamoroso suGatta. Dopo la sua eliminazione, avvenuta poco prima della finale, l’atmosfera all’interno del reality si prepara a un nuovo sconvolgimento. (Continua.)Leggi anche: “”, clamorosa rivelazione sue Lorenzo:si scopreLeggi anche: “”, lite nella notte trae Lorenzo: cos’è successoGatta eliminata ad un passo dalla finaleDurante la semifinale del ““,Gatta è stata eliminata al televoto con Helena Prestes e Chiara Cainelli. Dopo sei mesi, l’ex velina di “Striscia la Notizia” n’è uscita in sconfitta. In studio ovviamente non ha nascosto il suo rammarico, motivando l’eliminazione con la presa di posizione nei confronti di Zeudi Di Palma, beniamina del pubblico.