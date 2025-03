Movieplayer.it - Grande Fratello, Damiano David: "Zeudi e Helena? Conosco il loro dramma amoroso"

Leggi su Movieplayer.it

Il cantante sta presentando il suo nuovo album da solista e nel corso di questo tour ha rilasciato un'intervista nel quale ha parlato anche del reality show di Canale 5., frontman dei Måneskin e ora impegnato nella sua carriera da solista, ha rilasciato un'intervista a una radio tedesca in cui ha parlato, con tono divertito, dele delle dinamiche del reality. La conduttrice, appassionata dello show italiano, ha chiesto al cantante se seguisse il programma e, in particolare, la relazione traDi Palma edPrestes. La domanda suDi Palma e la storia conPrestes Il cantante ha ammesso di conoscere il, pur non guardandolo in televisione: "È impossibile non conoscere il programma. Sono onesto, non lo guardo. Ho visto .