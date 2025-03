Isaechia.it - Grande Fratello, chiedono a Damiano David se conosca Zeudi e le Zelena: la risposta del cantante

Leggi su Isaechia.it

spiazza tutti e ammette di seguire i fatti & misfatti della Casa del!Nel corso di un’intervista rilasciata a una radio tedesca il frontman dei Måneskin – a domanda diretta – ha raccontato di guardare sui vari social i video del reality show, trovandole anche divertenti.ha ammesso di conoscere il drama amoroso che si era consumato fraDi Palma ed Helena Prestes, sottolineando come anche lui si sia reso conto di quanto questa vicenda abbia coinvolto il pubblico, dando il via a diverse opinioni e discussioni a riguardo.Tuttavia, nonostante trovi affascinante osservare le dinamiche che coinvolgono i concorrenti all’interno della Casa per così tanti mesi, non parteciperebbe mai al reality.Ecco le dichiarazioni diriprese da Biccy.it:Certo che conosco il, perché è impossibile non conoscerlo.