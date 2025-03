Iltempo.it - "Grande entusiasmo": è Maria Emanuela Bruni il nuovo presidente del MAXXI

ildella Fondazione, nominata ufficialmente venerdì 28 marzo dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli. «È conche accolgo il privilegio di presiedere una realtà di cosìrilevanza nel panorama culturale italiano e internazionale», ha dichiarato. «Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al Ministro Alessandro Giuli per la sua fiducia. Mi impegnerò a ripagarla con dedizione, potenziando il ruolo delcome centro di innovazione culturale e creativa e contribuendo a consolidare ulteriormente la sua visibilità e influenza, in Italia e all'estero. In sinergia con il team del Museo, lavoreremo per promuovere la ricerca, l'inclusività e la sperimentazione, valori che da sempre contraddistinguono il nostro museo», ha aggiunto.