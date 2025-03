Ilrestodelcarlino.it - "Grande adesione per lo sciopero dei metalmeccanici"

Un corteo di lavoratori ha percorso, ieri mattina, via Trieste dal cinema Astoria al piazza Paul Harris a Ravenna per chiedere il rinnovo del contratto dei. Per Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, quella di ieri è stata un’altra giornata di lotta dopo le mobilitazioni degli scorsi mesi. "I lavoratori hanno risposto con unapartecipazione – commentano Riccardo Zoli, Andrea Mingozzi e Nicolas Bertilotti, rispettivamente di Fim, Fiom e Uilm – . Sia i dati sull’allosia la partecipazione al corteo sono stati molto significativi e rafforzano ancora di più la nostra determinazione a riaprire il tavolo delle trattative. Siamo molto soddisfatti per le percentuali di adesioni nelle oltre 400 aziende presenti nella nostra provincia interessate dalla mobilitazione.