Sportnews.eu - Gran Premio di Austin: dopo il fuoripista, nelle pre-qualifiche Marquez domina, Pecco in difficoltà

Le sessioni di MotoGP sul circuito di, in Texas, si stanno rivelando imprevedibili, nonostante tutto,su tutti.La MotoGP è approdata negli Stati Uniti, per ildi, Texas. Il circuito americano è abbastanza impegnativo, costituito da numerose curve e da due rettilinei soltanto, dei quali uno lunghissimo, dove i piloti sfrutteranno tutta la potenza delle loto moto. Su questa pista si frena poco, si calcola circa il 30% di tutta la durata della corsa, poiché le curve sono di media intensità.in pista in Texas (Sportnews.eu)Le sessioni di giovedì sono state imprevedibili, causa pioggia insistente, con la pista bagnata e una visibilità fortemente ridotta. Marc, attuale leader del mondiale, è stato disarcionato. Per un attimo si è temuto il peggio, fortunatamente non c’è stato alcun infortunio.