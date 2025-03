Chiccheinformatiche.com - Google Maps può creare un itinerario di viaggio a partire da uno screenshot, grazie all’AI

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Con l’arrivo della primavera cresce anche la voglia di, esul suoha deciso di dare una mano ai viaggiatori digitali introducendo nuove funzionalità per la pianificazione delle vacanze, tutte potenziate dall’intelligenza artificiale.List: i tuoi appunti didiventano itinerari suUna delle novità più curiose è la funzioneList, che sarà inizialmente disponibile solo per utenti iOS.ha rilevato che molte persone tendono a scattareda web e social quando cercano ispirazione per nuove mete. Spesso, però, queste immagini restano abbandonate nelle gallerie dello smartphone. Con la nuova funzione, sarà possibile caricare questidirettamente in: l’intelligenza artificiale Gemini li analizzerà per identificare i luoghi citati nei testi e suggerire itinerari personalizzati.