Golf solo 5 golfisti sotto par in India Guida lo spagnolo Chacarra ma Molinari è in top 15

Uncolpo di vantaggio per Eugeniosulla seconda posizione dopo il 3º giro all’n Open, torneo che si sta disputando a New Delhi (più precisamente al DLF & Country Club) e che mette in palio 2,25 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai.Lo, 25enne, a -3 dopo 54 buche, sta conducendo un torneo che vede pochissimi giocatoripar: appena 5. Dietro di lui, in T2, Keita Nakajima e Brandon Stone a -2 e Jens Dantorp e Matthew Jordan in T4 a -1. Quella di domani sarà una giornata all’attacco. Ormai il campo lo hanno capito perfettamente e i professionisti proveranno il tutto per tutto per cercare di guadagnare posizioni.Continua il buon momento del francese Adrien Saddier, attardatosi dopo il primo round ma ripresosi subito nei due giorni dopo. Ad un giro dalla fine si trova in par insieme a Joost Luiten, Troy Merritt e Andreas Halvorsen.