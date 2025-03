Oasport.it - Golf, classifica corta al Texas Children’s Houston Open. Scheffler avanti di una lunghezza

Leggi su Oasport.it

Non si è fatto attendere troppo Scottie. Dopo alcune gare sottotono, il n.1 al mondo ha cominciato ilnel migliore dei modi, prendendosi la vetta delladopo il secondo giro. Due bogey free round per il ragazzo nativo del New Jersey, che gli sono valsi uno score di -11 sul totale ed un colpo di vantaggio su Taylor Pendrith e Nico Echavarria. Quest’ultimo tuttavia, dovrà scendere in campo domattina molto presto per completare il secondo giro, sospeso per oscurità mentre il colombiano si trovava alla buca 17.Lo statunitense Ryan Gerard dovrà addirittura riprendere dalla 12 con uno score di -9, in una posizione che gli dà la possibilità di essere insidioso nei confronti di. Nonostante si debba ancora concludere il venerdì di gioco, la linea del taglio è fissata, a grandi linee, a -3.