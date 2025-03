Chiccheinformatiche.com - Gmail dice addio agli SMS per l’autenticazione a due fattori

Google ha annunciato l’intenzione di eliminare l’uso degli SMS come metodo pera due(2FA) in. Nei prossimi mesi, l’azienda introdurràtramite codici QR, che gli utenti potranno scansionare con l’app fotocamera dei loro smartphone. Questo cambiamento mira a migliorare la sicurezza degli account e a ridurre l’abuso globale degli SMS.SMS per possibili problematiche di sicurezzavia SMS presenta diverse vulnerabilità, tra cui la possibilità che i codici vengano intercettati o che gli utenti siano indotti a condividerli involontariamente. Inoltre, esiste il rischio di attacchi come il “SIM swapping”, in cui malintenzionati ottengono il controllo del numero di telefono della vittima. L’adozione dei codici QR elimina questi rischi, offrendo un metodo più sicuro e meno suscettibile a frodi legateoperatori telefonici.