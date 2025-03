Ilgiorno.it - Gli eroi che combattono la mafia protagonisti a Palazzo Terragni

I luoghi dove è nata l’antiraccontati per immagini. E poi uno spettacolo di teatro civile che ha al centro il senso di giustizia e il rispetto della legalità, in un confronto che incarna la battaglia senza sosta contro la criminalità organizzata, la realtà dellae gliche la. È il doppio appuntamento che si terrà oggi a Lissone, negli spazi di, in piazza Libertà, come momento di memoria e impegno sociale contro le organizzazioni malavitose. Dalle 20 si potrà scoprire la mostra fotografica “I cento passi“ di Giuseppina Colosio, che condurrà tra scorci di Palermo e posti legati alla nascita dell’anti. Subito dopo, alle 21, verrà portato in scena lo spettacolo teatrale “Dialoghi tra& Anti“, su testi della scrittrice lissonese Simona Salvatore, autrice del libro “Lettere da& Anti“: nella rappresentazionee Antisi confrontano, aiutando a capire cosa spinge a scegliere la mentalità mafiosa piuttosto che un atteggiamento che sposa la legalità, tra le storie di chi ha reso Cosa Nostra il fenomeno che è oggi e di chi ha speso la vita per combatterla, come Giovanni Falcone.