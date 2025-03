Spazionapoli.it - Gli chiedono del futuro, la risposta in diretta di Marianucci sorprende: avete sentito?

Leggi su Spazionapoli.it

Luca, calciatore bloccato dalla SSC Napoli in vista della prossima stagione, ha parlato ai microfoni di DAZN, dove è stato messo alle strette sul suo.Con un occhio più che vigile al presente e al campo, il Napoli guarda anche al. D’altronde, anche per questo il club azzurro intende non mollare la presa per quanto concerne la lotta Scudetto: presentarsi alla prossima annata con i gradi di campioni in carica sarebbe un punto di partenza non banale per i partenopei, che però ora sono chiamati a dare il massimo per fare in modo che non si possa perdere terreno dall’Inter, ora a tre punti dagli uomini di Antonio Conte.In ogni caso, il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, sta già monitorando diversi nomi in vista dell’estate, che sarà con ogni probabilità molto movimento all’ombra del Vesuvio, per quanto concerne le operazioni di calciomercato.