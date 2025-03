Sport.quotidiano.net - GLI AVVERSARI. Polveriera Cosenza. Rottura tra tifosi e presidente

Unavicinissima a esplodere: non potrebbe esserci metafora migliore per fotografare la situazione attuale del. Dopo 14 anni di presidenza, la piazza è stufa della volubilità di Eugenio Guarascio e sta inscenando le proteste più fantasiose pur di ottenere la cessione della proprietà nelle mani di altri imprenditori. Le ultime stagioni cadette sono state caratterizzate da un filo rosso che si è interrotto temporaneamente lo scorso anno: salvezze ottenute per il rotto della cuffia e parco giocatori mai realmente potenziato e valorizzato. La frattura tra la tifoseria e ilsi è andata così allargando sempre di più, con la squadra e la dirigenza che – al prezzo di grossi sacrifici dentro e fuori dal campo – sono riusciti a mantenere la categoria. Mai come quest’anno, però, c’è stata la sensazione di essere vicini al punto di non ritorno: ultimo posto, 4 punti di penalizzazioni per il mancato versamento dei contributi e una scarsa attitudine a lottare per la salvezza.