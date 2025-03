Sport.quotidiano.net - Gli avversari Il tecnico dei galletti Longo è alle prese con diverse assenze ed esprime parole di elogio nei confronti degli apuani. "Incontreremo una squadra organizzata»

Ha parlato Calabro ma ha parlato ieri in conferenza stampa anche Moreno(nella foto)prima della partenza del suo Bari alla volta della Toscana. Ildei pugliesi ha fatto il punto sulle condizioni della suadopo questa sosta. "Speravo in qualcosa di meglio. Non recuperiamo Lella e stiamo cercando di recuperare Lasagna che ha lavorato in maniera differenziata. Qualcuno che aveva bisogno di lavorare in maniera più importante ha avuto l’influenza. Recuperiamo Tripaldelli mentre Bellomo è influenzato e va valutato. Benali è recuperato così come Oliveri che ha lavorato bene e siamo contenti del percorso che sta facendo. Domenica può giocare dall’inizio".ha avutodiper la Carrarese. "E’ unache ha molta intensità e che sa stare in campo.