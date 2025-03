Monzatoday.it - Gli artisti speciali di FacciaVista donano un quadro alla Ferrari e arriva per loro una sorpresa dal Cavallino Rampante

Leggi su Monzatoday.it

Mentre in pista oggi e domani sfrecceranno i bolidi dellaChnge, nella prestigiosa area hospitality svetta unmolto speciale. Lì, in una delle zone dove passeranno piloti e team (ma non solo) è stato esposto ilrealizzato dai ragazzi di, il laboratorio.