Gli applausi meritati in Galleria

"Dovresti andare a lavorare e non farti manganellare nelle piazze”, cantava Willie Peyote sul palco dell’ultimo Sanremo. Chissà quante volte se lo sono sentiti dire quelli di Ultima Generazione. Ma loro rispondono grazie, ma no grazie e tornano a colpire. Quarto blitz inVittorio Emanuele, stavolta contro i costi elevati dei prodotti e le difficoltà delle famiglie “a riempire il carrello della spesa”. E, forse per la prima volta, sono arrivati glidei passanti e dei turisti. Proprio lì dove le potenzialità dei più ricchi si possono esprimere al massimo sotto gli sguardi di chi passeggia, ché tanto è gratis, ma senza aprire il portafogli., dunque. Sarà forse perché i salari reali in Italia sono più bassi del 8,7% rispetto al 2008? Sarà forse perché a Milano la differenza tra costo della vita e stipendi sfiora l’immoralità e ha reso povere anche persone con un lavoro fisso? Mah, sarà.