Gli alunni della scuola contro la mafia

Lanon dimentica gli eccidi. Glidel plesso di Pagliare dell’Ic Spinetoli – Monsampolo – Acquaviva Picena, sotto la guidadocente Katia La Rocca, responsabile del progetto sulla legalità ‘Alla luce del sole’, eprofessoressa Paola Panarese, referente per l’educazione civica dell’istituto, si sono riuniti di fronte all’ingressoper commemorare le vittime innocenti delle mafie in occasioneGiornatamemoria e dell’impegno promossa dall’associazione Libera, durante la quale glisecondaria hanno deciso di concentrare la loro attenzione sulle donne uccise per mano mafiosa. Gli studenti, nel corsomattinata, hanno letto i 130 nomi delle vittime, ricordando alcune delle loro storie, segnate dal coraggio e dalla lotta per il diritto alla libertà.