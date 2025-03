Unlimitednews.it - Gli 80 anni di Eric Clapton, una vita per la musica

ROMA (ITALPRESS) –compie 80(è nato il 30 marzo 1945 a Ripley, nella contea inglese del Surrey), oltre sessanta dei quali dedicati alla. Un impegno che gli ha fruttato non solo più di 280 milioni di copie vendute in tutto il mondo (“Unplagged”, del 1992, è l’album dal vivo più venduto nella storia con circa 30 milioni di copie certificate) e 18 Grammy Awards ma anche la seconda posizione nella classifica dei cento migliori chitarristi redatta dalla rivista specializzata Rolling Stone (dietro a Jimi Hendrix) e, unico musicista ad averli, tre inserimenti nella Rock and Roll Hall of Fame.La carriera di, soprannominato fin da subito “slowhand”, cioè “mano lenta”, inizia negli’60 come musicista di strada insieme a Paul Jones. La sonorità di riferimento è il blues a cui si è appassionato nell’adolescenza ma, negli, sperimenta svariati stilili come il rock psichedelico, il reggae e il pop rock.