Gli 80 anni della Quintana. Un francobollo speciale per celebrare la Giostra

Un, pergli ottanta. C’è anche ladi Foligno tra le rievocazioni storiche a cui è stato dedicato un. La data di emissione scritta nel Programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è quello del 20 maggio, e la tematica è quella delle ‘Eccellenze del Patrimonio culturale italiano’ dedicati alle rievocazioni storiche. Tra queste figurano, appunto, il Palio di Siena, Palio di Asti, Palio dei Normdi Piazza Armerina,del Saracino di Arezzo,di Foligno,di Ascoli Piceno, Palio di Legnano. Un grande onore, dunque, per ladi Foligno, essere inserita all’interno delle ‘eccellenze italiane’. "In un anno particolarmente denso di avvenimenti, a cominciare dal Giubileo - ha scritto la sottosegretaria Fausta Bergamotto - il Programma intende puntare sull’importanza dei valori sociali, del patrimonio naturale, del patrimonio culturale e del sistema produttivo per rappresentare una Italia sempre più protagonista a livello internazionale, seppur in un complicato contesto geo politico come quello attuale.