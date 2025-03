361magazine.com - Giulia Salemi in veste conduttrice: dove e quando. Il sorprendente annuncio

annuncia una grande novità: sarà ladell’evento di Webboh. Ecco le sue prime dichiarazionidopo la nascita di Kian sta tornando in scena con tantissimi progetti. La nota influencer non si è mai fermata neanche in gravidanza portando a termine la campagna pubblicitaria col brand di gioielli “Morellato”. Dal 31 marzo uscirà la seconda stagione del podcast “Non lo faccio x moda” che vedrà la partecipazione di tanti ospiti affermati nel mondo dello spettacolo.Leggi anche Grande Fratello, Stefania fa chiarezza: “Mi dissocio”Le dichiarazioni della nota imprenditriceNelle ultime oreattraverso una stories Instagram ha esordito:“Il 1 aprile, giorno del mio compleanno, che bello lavoro, quindi non devo festeggiarlo, mi sono tolta questo peso. Punto uno: non c’è proprio nulla da festeggiare visto che gli anni avanzano, punto due: non ho avuto proprio mezza giornata di organizzare nulla, ed infine tre, conduco i Webboh Awards, quindi saranno in diretta nel profilo Instagram di Webboh, sarà letteralmente una figata, io vi aspetto il 1 aprile in diretta per festeggiare insieme, quindi che bello non devo fare niente e non devo organizzare nulla”.