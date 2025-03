Lanazione.it - Gispi Tigers a Coiano. Vincere per rilanciarsi

Mettersi alle spalle la sconfitta interna maturata ad inizio mese contro l’Olbia capolista. E al tempo stesso, vendicare il ko del match d’andata. E’ con questo stato d’animo che iaffronteranno l’Unione Rugby Firenze, nella partita che inizierà alle 15:30 di domani a. Un incontro valido per la sesta giornata della fase-promozione del campionato di Serie C 2024/25 di rugby, fra due delle formazioni più in forma e più qualitative del raggruppamento. Gli uomini di Luca Nuti e Lorenzo Vannini, dopo lo stop contro i sardi, restano comunque in terza posizione in classifica con 15 punti: 129 i punti messi a segno, 70 quelli subiti. Numeri migliori di quelli dei fiorentini, che tuttavia si trovano al secondo posto con quattro lunghezze di margine e che lo scorso febbraio si imposero fra le mura amiche per 35-17.