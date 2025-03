Sport.quotidiano.net - Girone A. Missione Pergolettese per mettersi al riparo: "Testa e guardia alta»

CREMA (Cremona) Impegno in trasferta per lache oggi alle 17.30 affronta allo stadio Breda di Sesto San Giovanni il neopromosso Alcione. L’obiettivo dei cremaschi è di riscattare il ko casalingo subito sette giorni fa contro l’Arzignano. Fare punti oggi significherebbe avvicinare sempre di più la salvezza diretta. Stando alle indicazioni dell’ultima rifinitura, confermato il modulo offensivo 4-3-3 per contrastare l’undici di mister Cusatis che, dopo la battuta d’arresto con la Pro Vercelli vorrà ottenere l’intera posta in palio per riprendere la corsa verso i playoff. "In questo momento è importante la, è fondamentale essere vivi e ben presenti mentalmente – la liturgia del tecnico, Giacomo Curioni (nella foto) –. Dobbiamo pensare a una gara per volta cercando di fare più punti possibili.