Giro di Catalogna, Quinn Simmons conquista una confusa e surreale sesta tappa

Giornataaldi2025 dove oggi si è tenuta lacon partenza da Berga ed arrivo a Queralt. La frazione originariamente prevedeva un percorso di 159 chilometri a cui è stato però tolto il Coll de PraDell a causa di forti raffiche di vento. Si è optato quindi per un tracciato più breve con solo due asperità: il Coll de la Batalotta con i suoi 13,6 chilometri ad una pendenza media del 3,2% e la salita finale verso il traguardo con punte del 12%.I primi chilometri dellasono stati neutralizzati per permettere ai giudici di verificare lo stato del percorso. Dopo poco è stato dato ufficialmente il via prima del nuovo stop e la successiva neutralizzazione dell’intero primo. La decisione finale dei giudici ha previsto solo l’ultimo passaggio prima dell’arrivo di Berga, senza nessuno sprint intermedio e senza abbuoni all’arrivo, con i tempi che verranno presi a cinque chilometri dalla conclusione.