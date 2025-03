Quotidiano.net - Giovanni Toscano, la poesia e l’energia di un artista nel disco ‘Un posto migliore’

Leggi su Quotidiano.net

Cantautore, scrittore e attore., pisano di 29 anni ma giramondo per vocazione - frequenta Milano per la musica, Roma per la recitazione e la Toscana per cuore e radici -, ha pubblicato ‘Unche arriva due anni dopo ‘Arrogantissimo’ ma che è molto distante da quell’album.che è anche una finestra sul caleidoscopico mondo di unche merita di essere conosciuto e ascoltato senza barriere o preconcetti. Perché ha veramente tanto da dire., come è nato ‘Un? Cosa è cambiato rispetto agli ultimi lavori? “Il punto di partenza è sempre la mia quotidianità. Sono cambiato io rispetto al passato. Sono più ottimista, prima ero malinconico. Continuo ad esserlo, ma sono più aperto anche ad altro. L’album nasce dalle domande: ‘Chi è? Come può essere felice al di lá del singolo risultato che ottiene?’”.