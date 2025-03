Giorgia Meloni sul palco di Azione attacca Schlein | Il Pd vuole rendere l’Europa una comunità hippie

Leggi su Open.online

La premierchiude la mattinata al congresso di, la kermesse del partito di Calenda che proseguirà oggi, 29 marzo, e domani nell’Hotel Life di Roma. «Un congresso della coerenza», di cui si è parlato nei giorni scorsi, soprattutto per l’invito alla presidente del consiglio che ha accettato a sorpresa l’invito. E’ la sua prima partecipa un evento organizzato dall’opposizione. Un scambio di favori, dato che Carlo Calenda, a sua volta, era intervenuto ad Atreju, di Fratelli d’Italia. Presente anche il ministro Guido Crosetto. «La democrazia si fonda su idee diverse»«Dopo l’intervento di Calenda il mio sarà moderato», dice scherzando la premier dal«sono qui perché venendo da una storia politica so quanto questi momenti siano fondamentali per l’esistenza dei partiti politici e quindi anche della nostra n, nel suo complesso».