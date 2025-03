Notizieaudaci.it - Giallo Maria Kovalchuk a Dubai: ‘Caduta in un cantiere’, dubbi e inchiesta ucraina

Un mistero avvolge la vicenda di, artista e modelladi 20 anni, trovata in fin di vita a. Il suo corpo, martoriato da fratture multiple a gambe, braccia e spina dorsale, è stato scoperto ai margini di una strada, dopo che la ragazza era scomparsa per più di una settimana.raggiunta dalla madre: ‘Sta meglio’Mentre la giovane lotta per riprendersi in ospedale, le autorità ucraine e quelle diforniscono due versioni contrastanti sull’accaduto.Secondo la polizia disarebbe entrata in un cantiere edile riservato e sarebbe precipitata da un’altezza non specificata. “L’indagine ha rivelato che la cittadina, precedentemente segnalata come scomparsa, ha riportato gravi lesioni dopo essere entrata da sola in un’area vietata”, si legge nel comunicato ufficiale.