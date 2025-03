Digital-news.it - Giacomo Agostini: il mito delle due ruote su Sky, TV8 e NOW con 'AGO. PRIMA DI TUTTI'

Nella classe 500 ha conquistato 8 Mondiali con 68 vittorie. Nella 350, 7 titoli iridati e 54 successi. Insieme a Mike Hailwood è il pilota che ha vinto più gare nello stesso anno. Nessuno è stato come lui. Nessun motociclista ha mai raggiunto i suoi record. Undue, un’icona, un divo, un sopravvissuto. Questa è la storia di.Già presentato alla 19° Festa del Cinema di Roma, e reduce dal successo nelle sale, arriva su Sky AGO.DI, in esclusiva su Sky Documentaries e TV8 sabato 29 marzo alle 21.45 e in simulcast anche su Sky Sport Uno. In streaming solo su NOW e disponibile on demand.è stato l’eroe di un’epoca in cui la società vedeva nel mezzo meccanico un simbolo irrinunciabile di progresso e libertà. Negli anni Sessanta e Settanta, l’automobile e la motocicletta non erano semplici strumenti, ma simulacri di una modernità che pulsava al ritmosfide e dell'innovazione tecnologica.