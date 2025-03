Iltempo.it - Giachino lancia la campagna “Sì Tav” davanti al centro sociale Askatasuna

Leggi su Iltempo.it

Mattinata di tensione in corso Regina Margherita, a Torino. Un gruppo del comitato "Sì Tav - Sì Lavoro" ha organizzato un flash moballa sede del. L'iniziativa, nata come un presidio simbolico con striscioni e volantini, è sfociata presto in una serie di insulti e provocazioni tra i manifestanti e alcuni attivisti del. Mino, promotore del comitato, ha raccontato: "Eravamo in sei, pacifici. Ma a un certo punto alcuni attivisti delsi sono avvicinati e hanno iniziato a insultarci". Lo riportano i siti de La Voce e Il Torinese. La Digos, presente sul posto, ha monitorato la situazione per evitare scontri fisici. Fortunatamente, non ci sono stati feriti né denunce, ma l'atmosfera è rimasta tesa per diversi minuti.