Ghost of Yotei, l'uscita nel 2025 è stata riconfermata da Sucker Punch

ha ribadito cheofarriverà nel, confermando che il titolo non subirà ritardi. La notizia ècondivisa dal senior communications manager dal team di sviluppo americano, Andrew Goldfarb, tramite un post su X, in cui ha rivelato che lo studio sta cercando un esperto di community e supporto per il lancio del gioco “quest’anno”. Questa affermazione sottolinea che i piani per un’uscita nelrimangono invariati.ofè il sequel diof Tsushima e trasporta i giocatori in un’avventura ambientata 300 anni dopo gli eventi del primo capitolo. Il gioco è stato annunciato ufficialmente durante lo State of Play di Sony con un trailer che ha offerto un’anteprima delle ambientazioni ispirate alla regione intorno al Monte. Il nuovo protagonista, Atsu, è un guerriero determinato a vendicarsi di coloro che hanno ucciso la sua famiglia.