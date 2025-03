Tarantinitime.it - George Caforio debutta sul ring in Sardegna. Il baby-pugile della Quero al suo primo match

Tarantini Time QuotidianoDopo sette anni di attività giovanile nella palestradi via Emilia a Taranto,debutterà questa sera del 29 marzo per il dilettantismo all’internomanifestazione pugilistica che si terrà a Sarroch in provincia di Cagliari. Sarà accompagnato dal tecnico Cosimoil tarantino, che si confronterà con ildi casa, Theo Locci dell’Accademia pugilistica Sarroch, per la categoria dei 52 kg degli under 15, nell’ambito di un quadrangolare interregionale tra, Piemonte, Liguria e Puglia che farà da contorno alle finali dei campionati regionali sardi under 17. Il quattordicenne, dopo diverse partecipazioni tra la Coppa Italia giovanile del 2018 e il Trofeo CONI, e 25 gare di spar-io in cui ha ottenuto 11 vittorie, 8 pari e 6 sconfitte, potrà così finalmente gareggiare con la divisa daportando il nomesulsardo, per la seconda trasferta che la società tarantina affronta in questo 2025 nella bella isola italiana.