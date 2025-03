Formiche.net - Geopolitica e intelligence, il futuro dell’ordine mondiale secondo Mayer

Nei giorni scorsi è stato reso pubblico il rapporto che i sevizi segreti statunitensi dedicano ogni anno alle principali minacce globali alla sicurezza degli Stati Uniti. È il primo da quando Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca per il suomandato da presidente.Il testo, realizzato sulla base degli input delle numerose agenzie di, è elaborato dall’Ufficio del direttore dell’nazionale, dal 12 febbraio diretto da Tulsi Gabbard, nominata dal presidente. I media americani e internazionali non hanno acceso i riflettori sul rapporto perché tutta l’attenzione si è comprensibilmente concentrata sulla chat di Signal in cui i maggiori responsabili della sicurezza nazionale hanno imprudentemente discusso di imminenti bombardamenti in Yemen, nonché espresso giudizi negativi – al limite dell’offesa – sugli Stati membri dell’Unione europea.