Generazione Morricone: un viaggio tra musica e cinema

Firenze, 29 marzo 2025- La data da appuntarsi è giovedì 17 aprile alle ore 20,45. Il luogo è il Teatro di Rifredi, in via Vittorio Emanuele II 303. Qui che si svolgerà infatti la serata-evento “”, un omaggio suggestivo all’immortale opera del grande Ennio. L’iniziativa, voluta dalla Fondazione Foemina in collaborazione con la Fondazione Teatro della Toscana, celebra l’arte di uno dei più noti compositori italiani e, al contempo, sostiene una causa di solidarietà: il ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di un ecografo per il reparto di oncologia del Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale Careggi. L’ingresso è riservato ai possessori di invito, che si ottiene attraverso una donazione minima di 25 euro da effettuare mediante bonifico sul conto della Fondazione Foemina (IBAN IT 08 I 03069 0291 000000 0001 025), indicando come causale “donazione liberale ecografo”.