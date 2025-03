Quotidiano.net - Generali, tre liste in campo per il nuovo cda

Sono tre leinper il rinnovo del cda di, pronte a sfidarsi all’assemblea del 24 aprile. Da una parte Mediobanca, che ha ricandidato 9 consiglieri sui 10 eletti tre anni fa nella lista allora presentata dal board uscente, a partire dal presidente Andrea Sironi e dal ceo Philippe Donnet, puntando a raccogliere i voti degli investitori istituzionali anche dei risultati raggiunti finora. Dall’altra il gruppo Caltagirone, che ripropone i tre attuali amministratori Flavio Cattaneo, Marina Brogi e Stefano Marsaglia, aggiungendone altrettanti tra i quali il più noto è l’attuale amministratore delegato di Acea, ed ex ad di Cdp, Fabrizio Palermo. In mezzo, i fondi italiani di Assogestioni con in mano lo 0,7% del capitale che hanno depositato una lista di minoranza composta da quattro indipendenti con in testa Roberto Perotti.