Gazzetta dello Sport: "McTominay, l'uomo ovunque di Conte: Napoli si aggrappa al suo centrocampista totale"

Lo chiamano già McTotaly, un gioco di parole che rende bene l'idea. Perché Scott è diventato in pochi mesi l'immagine felice del nuovo corso targato, incarnando forza fisica, intelligenza tattica, senso del gol e carisma. Un mix esplosivo che ha cambiato volto al centrocampo azzurro. Il suo impatto sulla Serie A è stato devastante: sei gol e tre assist nelle prime ventisei giornate, numeri fuori scala per un mediano. Ma lo scozzese è un mediano atipico, capace di correre senza sosta, inserirsi, e arrivare sempre nel posto giusto al momento giusto. Il suo arrivo, come sottolinea la Gazzetta, è stato il fiore all'occhiello del mercato estivo del Napoli.