Gattuso non ha dubbi su Tudor | L’ho sentito e gli ho fatto i complimenti avrà questo vantaggio alla Juve ma…

di RedazionentusNews24lancia: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul nuovo mister bianconero in vista dell’esordio sulla panchinaL’ex calciatore del Milanha parlato ai microfoni di SeeBiz per analizzare l’arrivo sulla panchina delladi Igor.PAROLE – «Sarà più facile perntus rispetto a Spalato? Fare l’allenatore è difficile ovunque, è un lavoro di grande responsabilità. Sono andato a giocare in Scozia all’età di 18 anni, e da allenatore ho trascorso gran parte della mia carriera all’estero. Ho, ci siamo incontrati a Spalato, gli hoildi essere già statontus come vice allenatore e di aver giocato lì, conosce i giocatori e le persone che lavorano nel club. La fase di aggiustamento sarà per lui più facile.