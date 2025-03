Panorama.it - Garlasco, nuove indagini sul DNA di Andrea Sempio: il caso di Chiara Poggi si riapre?

A 18 anni dal delitto di, iltorna al centro dell’attenzione. Durante la trasmissione “Quarto Grado” su Retequattro,, recentemente riapparso tra gli indagati, ha raccontato la sua esperienza e i recenti sviluppi., condotte sulle unghie della vittima, hanno rilevato la presenza del suo DNA, facendo riaffiorare il dubbio sul ruolo dei protagonisti.ha spiegato come la vicenda si articoli in due binari: quello legale, con archiviazioni già definitive, e quello mediatico, in cui la sua presenza televisiva diventa necessaria per difendersi. Il suo racconto, che evidenzia una relazione puramente formale con la vittima e la mancanza di interessi personali nei suoi confronti, alimenta ulteriori domande sulla veridicità delle tracce genetiche trovate.