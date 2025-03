Thesocialpost.it - Garlasco, i Poggi: “Allucinante sentire Stasi definirsi innocente”

Hanno ragione Rita e Giuseppe, «lei è qui». La presenza di Chiara si percepisce intensamente in questo salotto, dove il 13 agosto 2007 ha respirato per l’ultima volta. Ogni cosa parla di lei, anche ciò che non è più visibile, come il sangue che un amico tappezziere venne a rimuovere dal pavimento, dai muri, e dai gradini che portano in cantina.La scena del delitto e il ricordoCi troviamo sul luogo del delitto, e per chi ha visto le fotografie scattate in quel giorno lontano, è impossibile non sovrapporle all’attuale immagine di questa stanza. Si riesce quasi a seguire la scia di sangue sul pavimento, nel punto in cui Albertoavrebbe trascinato il corpo fino alla porta delle scale; si distingue la macchia più estesa davanti ai gradini che scendono, fino a immaginare lei, Chiara, in fondo, ormai senza vita.