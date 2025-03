Garlasco i genitori di Chiara Poggi | Stasi innocente? Allucinante è l’unico colpevole e passa per vittima

Leggi su Open.online

Alberto. Lo dicono i processi, lo sostengono e ribadiscono idi, che il 13 agosto 2007 fu massacrata dentro la sua villetta di: «La verità sull’omicidio diè già scritta», dicono a Giusi Fasano del Corriere. Le ultime settimane, per Rita e Giuseppe, sono state un ritorno alto: le indagini riaperte, i sospetti su Andrea Sempio, amico del fratello di, le troupe di giornalisti che dopo anni di assenza sono ancora appostate davanti alla casa di via Giovanni Pascoli. E, che continua a sostenere di essere: «Siamo molto amareggiati e non ci sembra né giusto né opportuno che questo signore se ne esca con le dizioni che abbiamo sentito in questi giorni», dicono idi. Vorremmo ricordare al mondo che lui è un detenuto condannato in via definitiva, una sentenza che tra l’altro ha provato a ribaltare più volte con revisioni e ricorsi senza riuscirci.